В Совфеде и Госдуме оценили принятый закон о контроле за смартфонами в школах

Нововведение не задает жестких правил в школах: руководство может договориться с родителями и установить свои нормы пользования телефонами внутри учебного заведения. Контролировать это также могут по-своему. Например, первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова рассказала RT, администрация школы может вывешивать предупреждающие таблички с перечеркнутым телефоном, а может конфисковать у детей технику в специальный ящик.

«Вариант номер два: он может оставлять в своей сумке телефон, никто его отнимать не будет, но просто не использовать и не доставать во время учебного процесса, исключения составляют только случаи вреда жизни и здоровью», — отметила Лантратова.

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова также прокомментировала RT ситуацию с законом об ограничении телефонов и планшетов в школах.

«Сама организация — это, прежде всего, ответственность образовательных учреждений. Мне кажется достаточно комфортным вариант, особенно для начального звена, когда ребята пришли и сдали в специальные шкафчики телефоны и потом забрали после завершения урока», — высказалась Гумерова.

Сенатор отметила, что учреждения получат методические рекомендации. Комитет планирует следить за исполнением закона и мониторить ситуацию в школах.