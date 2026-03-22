В США 40 спасателей и вертолет 2 часа не могли вытащить 227-килограммового мужчину из ямы
В Южной Калифорнии мужчина весом почти 227 кг провалился в котлован на территории строительного объекта. Как передает телеканал ABC, инцидент произошел днем 20 марта в городе Помона.
По предварительным данным, пострадавший не был сотрудником стройки, однако по невыясненным причинам оказался на ее территории и рухнул в яму размером примерно один на один метр. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.
Согласно информации издания The New York Post, спасательная операция продолжалась не менее двух часов. К работе привлекли около 40 специалистов, были задействованы системы страховки, лебедка, закреплённая на эвакуаторе с краном, а также вертолет.
На протяжении всего времени спасатели поддерживали с пострадавшим разговор, он оставался в сознании. После того как мужчину извлекли, ему оказали первую помощь и доставили в реанимационное отделение.
