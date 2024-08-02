В Ступино спасли собаку, которая застряла в дренажной трубе

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая застряла в дренажной трубе. Инцидент произошел на территории СНТ Дубровка в Ступино.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее такса гуляла по участку, забралась в дренажную трубу и не может выбраться.

Поначалу жительница попыталась освободить питомца самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда она позвонила в службу «112».

Прибывшие на место спасатели раскопали трубу, а затем аккуратно распилили ее и освободили собаку. Животное передали счастливой хозяйке.