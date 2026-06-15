В суд из-за одного сома: когда рыбалка заканчивается уголовным делом

Любительская рыбалка может обернуться не штрафом, а уголовным делом — если нарушитель не знал, где проходит граница закона. Юрист Дмитрий Матюшенков рассказал изданию REGIONS , за что именно грозит реальный срок.

Большинство рыбаков уверены: худшее, что грозит за нарушение, — административный штраф. Это не всегда так. Статья 256 УК РФ предусматривает уголовную ответственность — и срабатывает она не за сам факт вылова, а за способ и место.

Под статью подпадают: сети, электроудочки, взрывчатка и химия, ловля в нерестовых зонах, использование моторной лодки при незаконном промысле, а также причинение крупного ущерба биоресурсам. Причем ждать пойманной рыбы необязательно — достаточно начать незаконный промысл.

Один экземпляр — 100 тысяч рублей ущерба

Ущерб считается не по рыночной цене, а по государственным таксам. Для редких видов одна рыба по этим расценкам может стоить десятки тысяч рублей. Порог уголовной ответственности — 100 тысяч рублей.

Краснокнижные виды Подмосковья

В Красную книгу Московской области занесены 10 видов рыб и европейская ручьевая минога. Среди них — стерлядь, обыкновенный сом, жерех, хариус, чехонь, подкаменщик, белоглазка, синец, быстрянка и волжский подуст.

Если такая рыба случайно оказалась на крючке — ее нужно немедленно отпустить. Сам факт извлечения из воды уже является нарушением закона.

Городской пруд не исключение

Запреты на краснокнижные виды действуют везде: и в дикой природе, и в городском парке. Если водоем находится на особо охраняемой территории — ограничения могут быть ещё строже.

Что грозит

За нарушение правил рыболовства — штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей и конфискация снастей. За краснокнижные виды — до 5 тысяч для граждан и до миллиона для юрлиц. За вылов особо ценных осетровых — до 4 лет лишения свободы, а при продаже через интернет — до 6 лет.