Потерялась на прогулке с отцом: во Вьетнаме разыскивают россиянку, которая пропала при странных обстоятельствах

На вьетнамском курорте Дананг разыскивают российскую туристку, которая загадочно исчезла во время вечерней прогулки по побережью. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Семья россиян прилетела на отдых 14 июня. После ужина мать ушла в номер отеля, а отец с дочерью отправились гулять в район пляжа Вьемдонг. Девушка шла впереди, и в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Самостоятельные поиски результата не дали, после чего россиянин обратился к местным властям.

Уже около суток на побережье и в акватории работают примерно 100 военных, полицейских и пожарных. По одной из версий, туристку могло унести в море сильными волнами или течением. Официальных заявлений от представителей консульства РФ или местных правоохранительных органов пока не поступало. Поиски продолжаются. Родственники пропавшей находятся в постоянном контакте с российскими дипломатами. Ситуация осложняется тем, что семья прилетела в страну менее суток назад и не успела ознакомиться с местными особенностями и предупреждениями о сильных течениях. Спасатели не исключают, что девушка могла отойти на камни или в зону, где купание запрещено. Визуальный осмотр береговой линии и водной глади пока не дал результатов.

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