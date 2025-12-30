В Таиланде российский турист устроил ДТП со смертельным исходом и откупился от тюрьмы

Российский турист, работающий учителем, оказался в центре громкого происшествия во время отдыха в Таиланде, пишет телеграм-канал Mash.

Мужчина вместе со своей спутницей стал виновником смертельного ДТП в городе Канчанабури. Инцидент попал на запись видеорегистратора.

На кадрах видно, как россияне, управляя мопедом, идут на обгон притормозившего впереди скутера. В ходе маневра они задевают двухколесное средство: скутер выталкивает на полосу встречного движения прямо под колеса движущегося пикапа. Водитель мопеда погиб на месте происшествия.

Тайская полиция квалифицировала действия россиянина как убийство по неосторожности с отягчающим обстоятельством — у мужчины не было при себе водительского удостоверения.

В соответствии с местным законодательством россиянину могло грозить до 10 лет лишения свободы. Скрыться с места происшествия или улететь из страны туристы не могли, так как их заграничные паспорта находились в залоге у компании, у которой они арендовали мопед.

Как часто практикуется в Таиланде в подобных случаях, сторонам практически сразу предложили урегулировать вопрос финансово. Общая сумма откупа составила 1,35 млн тайских бат (около 3,3 млн руб.).

В эту сумму вошли 600 тыс. бат в качестве компенсации за жизнь погибшего, 50 тыс. бат за ремонт поврежденного транспорта и 700 тыс. бат — штраф за управление мопедом без водительских прав. После выплаты этой компенсации уголовное дело против туриста закрыли, и он смог покинуть страну.

