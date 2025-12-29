Российскую туристку и ее дочь могут отправить в спецтюрьму и детдом в Таиланде

Российская туристка оказалась в центре громкого скандала в Таиланде, пишет телеграм-канал Mash. Женщина оставила своего питомца, чихуахуа, в запертой машине в условиях тропической жары. Животное заметили местные жители, которые вызвали полицию.

Отмечается, что этот инцидент стал последним в череде проблемных ситуаций во время отпуска туристки. Накануне россиянка вместе с семилетней дочерью и бойфрендом пыталась приобрести наркотические вещества на нелегальной точке в ночное время.

По информации телеграм-канала, тогда спутника девушки ударили мачете по голове, а потом отвезли в депортационную тюрьму.

Оставив собаку в автомобиле, туристка усугубила свое и так шаткое положение в Таиланде. Во время разбирательств полиция выяснила, что срок законного пребывания россиянки на территории страны давно истек.

Сейчас тайская полиция разыскивает путешественницу и ее семилетнюю дочь. Женщину могут поместить в специальную иммиграционную тюрьму для последующей депортации, а ребенка — в детский дом.

Ранее сообщалось, что российских туристов не пускают по сухопутной границе в Таиланд.