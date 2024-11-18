В Талдомском округе наградили работников сельского хозяйства в профессиональный праздник

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

С наступлением поздней осени работники сельского хозяйства отмечают свой профессиональный праздник, символизирующий завершение уборки урожая и окончание полевых работ. Это время подведения итогов и признания заслуг трудящихся.

В четверг, 14 ноября в администрации Талдомского округа состоялось праздничное мероприятие, собравшее представителей различных сфер сельского хозяйства. На торжественной церемонии присутствовали руководители и сотрудники сельскохозяйственных предприятий, а также животноводы и механизаторы.

Глава округа Юрий Крупенин и председатель Совета депутатов Михаил Аникиев вручили награды самым выдающимся работникам агропромышленного комплекса, которые внесли значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

«Несомненно, вы являетесь примером трудолюбия, стойкости, верности и преданности своему делу», – отметил Юрий Крупенин во время своего выступления.

Также он отметил, что сельское хозяйство является одним из наиболее нестабильных секторов экономики, где многое зависит от погодных условий. Праздничная атмосфера и слова благодарности вдохновили всех присутствующих на новые свершения. Заслуги работников сельского хозяйства неоценимы!