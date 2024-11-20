В Талдомском округе поздравили с 50-летием художественное отделение Гимназии «Детская школа искусств»

На торжественное мероприятие также прибыли депутат Совета депутатов Талдомского городского округа Евгения Страхова и координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Марина Петрова.

История художественного отделения Гимназии «Детская школа искусств» длится уже 50 лет. В 1974 году на базе Талдомской музыкальной школы благодаря содействию и инициативе Алексея Алексеевича и Ларисы Константиновны Цветковой начало работу художественное отделение. Первыми его учащимися стали 20 юных талдомчан и жителей района.

Лариса Константиновна стала первым педагогом. Она прошла большой путь от выпускницы Сергиево-Посадского художественно-промышленного колледжа до залуженного работника культуры Московской области. Алексей Алексеевич на протяжении многих лет занимал пост директора учебного заведения, решая различные административные вопросы и вкладывая в рабочий процесс душу.

За 50 лет обучение в художественном отделении прошли сотни учащихся. Многие из выпускников успешно продолжали обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. Они осваивают профессию и успешно работают художниками-модельерами одежды и обуви, художниками-иллюстраторами, графиками и живописцами, дизайнерами ландшафтной архитектуры, интерьера и мебели на различных предприятиях народных промыслов. Так, бывшие выпускники отделения теперь ведущие сотрудники «Ростовской финифити», «Федоскинской миниатюры», «Борисовской фабрики мебели». Работы воспитанников представлены на престижных российских и заграничных выставках. Выпускники Александр Симонов и Михаил Бровкин стали членами Союза художников России.

Учащиеся отделения изобразительного искусства презентуют работы на международных художественных выставках в Финляндии, Швейцарии, Испании, Франции и Турции. Они награждены медалями международного клуба «Эсперанто» и многочисленными дипломами.