В Троицке горожане раскритиковали эстетику скульптуры «Семья солдата СВО»
Жители Троицка забраковали памятник «Семья солдата СВО» из-за отсутствия «души»
Администрация города Троицка официально отказалась от установки скульптуры «Семья солдата СВО», прислушавшись к резко негативному мнению жителей. Более двух третей участников общественного обсуждения выступили против размещения памятника, раскритиковав его художественное исполнение.
Инициатором проекта выступил местный скульптор-энтузиаст Александр Тимофеев, ранее передавший городу арт-объект «Ладони судьбы». Глава города Дмитрий Гатов изначально поддержал идею украсить Троицк новым творением, предложив вынести вопрос на суд горожан. Установку планировали возле здания совета ветеранов на улице Ленина.
Однако в ходе обсуждения троичане дали работе скульптора уничижительные оценки. В комментариях на странице администрации прозвучали сравнения с детской лепкой и обвинения в отсутствии души.
«Творчество должно быть, но оно должно соответствовать общепринятым представлениям об эстетике», — написала одна из жительниц.
Другая пользовательница была категоричнее: «Такое ощущение, что это лепил ребенок». Многие горожане сочли, что над ними «издеваются».
По итогам голосования против установки высказалось 68,4% участников. Власти заявили, что это решение будет учтено в дальнейшей работе.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на кладбище все чаще появляются памятники живым людям.