В Троицке горожане раскритиковали эстетику скульптуры «Семья солдата СВО»

Администрация города Троицка официально отказалась от установки скульптуры «Семья солдата СВО», прислушавшись к резко негативному мнению жителей. Более двух третей участников общественного обсуждения выступили против размещения памятника, раскритиковав его художественное исполнение.

Инициатором проекта выступил местный скульптор-энтузиаст Александр Тимофеев, ранее передавший городу арт-объект «Ладони судьбы». Глава города Дмитрий Гатов изначально поддержал идею украсить Троицк новым творением, предложив вынести вопрос на суд горожан. Установку планировали возле здания совета ветеранов на улице Ленина.

Однако в ходе обсуждения троичане дали работе скульптора уничижительные оценки. В комментариях на странице администрации прозвучали сравнения с детской лепкой и обвинения в отсутствии души.

«Творчество должно быть, но оно должно соответствовать общепринятым представлениям об эстетике», — написала одна из жительниц.

Другая пользовательница была категоричнее: «Такое ощущение, что это лепил ребенок». Многие горожане сочли, что над ними «издеваются».

По итогам голосования против установки высказалось 68,4% участников. Власти заявили, что это решение будет учтено в дальнейшей работе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на кладбище все чаще появляются памятники живым людям.