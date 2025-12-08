Памятник с пустой датой смерти: жители Подмосковье заранее готовятся к вечному покою

В Московской области становится все более распространенной практика, когда люди устанавливают на кладбищах памятники для себя заранее. Чтобы разобраться, является ли такой поступок приемлемым с этической и религиозной точек зрения, издание REGIONS обратилось за комментарием к священнослужителю Алексею Батаногову.

По информации издания, монументы с указанной датой рождения и оставленным местом для будущей даты ухода появляются на кладбищах региона. Прихожанка одного из храмов Москвы Ольга рассказала, что ее 60-летний знакомый установил себе памятник рядом с могилой матери. А жительница Коломны Лариса после смерти супруга сразу заказала двойное надгробие, под которое место уже определено и для нее. Пенсионерка объяснила свой шаг желанием избавить детей и внуков от будущих хлопот, связанных с обустройством места погребения.

Священник Алексей Батаногов, комментируя подобные случаи, заявил, что в таких действиях нет ничего предосудительного и они не должны вызывать беспокойства. Он пояснил, что негативное восприятие заблаговременной установки памятника может возникать лишь из суеверных побуждений, которые в православной традиции считаются грехом и проявлением духовной незрелости.

«До сих пор многие бабушки собирают себе похоронные вещи: платье, туфли, косынку. Откладывают похоронные деньги. <...> В этом ничего дурного нет. А суеверного страха быть не должно», — объяснил отец Алексей.

