В Троицком храме Пушкино дали старт Рождественским чтениям

В Городском округе Пушкинский начались XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения. Открытие провели в Троицком храме Пушкино, создав благоприятную духовную и просветительскую атмосферу.

Во встрече принял участие председатель Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью округа Пушкинский Владимир Бахтояров.

Первый день Чтений начали с молебена о помощи и благодати в начале доброго дела. После в актовом зале воскресной школы началось одно из мероприятий программы — конференция на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Обсудили историю и подвиги героев ВОВ, веру и ее роль в ключевых событиях.

Встречу завершили на музыкальной ноте. Особую творческую атмосферу создал хоровой коллектив «Вдохновение» Образовательного комплекса №3.

Кроме того, в первый день Чтений уточнили план мероприятий, которые пройдут в рамках Рождественских чтений в округе.