В центре для мигрантов жалуются на сложный интерфейс приложения на русском языке

В московском миграционном центре Сахарово образовалась критическая ситуация из-за одной особенности мобильного приложения. Для иностранцев использование алгоритма затруднено из-за интерфейса, полностью выполненного на русском языке, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Посетители-мигранты полагают, что с внедрением приложения «Амина» очереди стали еще длиннее. По словам приезжих, чтобы избежать скопления людей, им приходится приезжать в центр рано утром.

Источник сообщает, что установка приложения вызывает у иностранцев сложности. Мигранты утверждают, что проблемы возникают и при оформлении документов, поскольку отсутствует возможность выбора другого языка.

Приезжие подчеркивают, что проводят много часов, а иногда и несколько дней, в очереди, чтобы получить помощь от волонтеров и сотрудников Сахарово. Ожидать получения необходимой информации вынуждены даже женщины и дети.

Ранее сообщалось, что суд взял под арест подростка по подозрению в избиении мигрантов во Владивостоке.