Суд взял под арест подростка по подозрению в избиении мигрантов во Владивостоке

Решением суда один из подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана во Владивостоке был отправлен в следственный изолятор. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное в региональном управлении Следственного комитета России. Правоохранителям удалось задержать двух человек, которые подозреваются в нападении на мигрантов, совершенном на улице Хабаровской.

«По ходатайству следователя СКР Приморья одному из подозреваемых в хулиганстве несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошло нападение на мигрантов. Их избивали на улице и снимали на видео, это вызвало дипломатический скандал. Полиция уже задержала часть нападавших.