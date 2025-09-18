Суд взял под арест подростка по подозрению в избиении мигрантов во Владивостоке
Решением суда один из подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана во Владивостоке был отправлен в следственный изолятор. Об этом сообщило РИА Новости.
Издание сослалось на заявление, сделанное в региональном управлении Следственного комитета России. Правоохранителям удалось задержать двух человек, которые подозреваются в нападении на мигрантов, совершенном на улице Хабаровской.
«По ходатайству следователя СКР Приморья одному из подозреваемых в хулиганстве несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналистам.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошло нападение на мигрантов. Их избивали на улице и снимали на видео, это вызвало дипломатический скандал. Полиция уже задержала часть нападавших.