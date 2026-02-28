Продуктовые точки с товарами из постсоветских стран в столице Австрии привлекают не только мигрантов, но и коренных жителей. Особый интерес у австрийцев вызывают пельмени, сметана и советские сладости, пишет РИА Новости.

В Вене заметно вырос спрос на продукцию из стран Восточной Европы, причем ассортимент местных «русских» магазинов заинтересовал не только выходцев из бывших союзных республик, но и коренных австрийцев. Продавцы поделились наблюдениями с РИА Новости, отметив, что многие жители Австрии приходят за покупками со списками, составленными их русскоязычными супругами.

Самыми ходовыми товарами остаются пельмени, сметана и разнообразные сладости, хорошо знакомые выходцам из постсоветского пространства. Стабильно высоким спросом пользуются красная рыба и икра. Помимо гастрономии, покупатели активно интересуются семечками, пищевой содой и хозяйственным мылом. В торговые точки приходят представители разных национальностей, включая русских, украинцев и австрийцев.

Один из работников магазина, где представлен широкий выбор продуктов из России, Украины, Латвии, Армении, Азербайджана и Казахстана, подтвердил эту тенденцию. Он рассказал, что австрийцы часто приходят с четкими инструкциями от жен, в которых значатся пельмени, сметана и конфеты. На прилавках таких лавок можно найти крупы, соленья, рыбные деликатесы и знакомую с детства сладость: зефир в глазури, конфеты «Птичье молоко», вафли «Артек» и развесные лакомства.

В австрийской столице функционирует множество точек продажи, специализирующихся на товарах из России, Украины, Литвы и Латвии. Часто подобный ассортимент встречается в крупной немецкой торговой сети, представленной в разных странах Евросоюза. Помимо сетевиков, русскоязычные жители Вены посещают небольшие специализированные бутики под названиями Lamberg, Malvina, Aljonka, Elmira, некоторые из которых имеют вывески на русском языке.