В Вологодской области задержали подозреваемого в гибели бизнесмена

В Вологодской области следователи задержали мужчину, которого подозревают в смертельном нападении на предпринимателя Сергея Лазарева. По предварительным данным, конфликт между ними произошел возле Кубенского озера, пишет Газета.ру.

Предприниматель скончался после конфликта

В Вологодской области возбуждено уголовное дело после гибели 73-летнего мужчины. По информации СМИ, погибшим является предприниматель Сергей Лазарев.

Инцидент произошел рядом с деревней Телячьево. Во время конфликта 52-летний местный житель нанес бизнесмену удар в область живота.

Несмотря на полученную травму, мужчина смог самостоятельно вызвать скорую помощь. Однако спасти его медикам не удалось.

Подозреваемый задержан

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность предполагаемого участника конфликта и задержали его.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Следствие готовит материалы для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Причиной спора могла стать дорога к озеру

По данным СМИ, причиной многолетних разногласий могла стать организация проезда к Кубенскому озеру через участок предпринимателя.

Сообщается, что с 2013 года доступ к водоему через эту территорию осуществлялся на платной основе. Полученные средства, как утверждалось, направлялись на содержание прилегающей инфраструктуры.

Такая практика вызывала недовольство части местных жителей. Ранее жители обращались в надзорные органы с просьбой проверить законность взимания платы, однако нарушений выявлено не было.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего

В настоящее время следователи продолжают выяснять все детали происшествия, а также устанавливают обстоятельства конфликта, который привел к трагическим последствиям.