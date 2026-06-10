Эксперты раскрыли ноутбуки, которые сейчас считают лучшими для учебы и работы

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти ноутбуков в ценовом диапазоне 62–85 тыс. рублей, подходящих для учебы и рабочих задач. В список вошли модели с мощными процессорами, большим объемом памяти и современными дисплеями. Об этом пишет Газета.ру.

Эксперты представили подборку доступных ноутбуков

Редакция портала «Палач» опубликовала список из пяти лучших ноутбуков, которые подходят для учебы и работы. В рейтинг вошли устройства стоимостью от 62 до 85 тыс. рублей с акцентом на производительность и автономность.

Лидеры рейтинга — от универсальных моделей до компактных решений

Первое место занял Lunnen Outer 16 от «Яндекса». Модель оснащена 16-дюймовым QuadHD-экраном, процессором AMD Ryzen 7 7840HS, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Также отмечаются металлический корпус, система охлаждения с двумя вентиляторами и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Вторую позицию занял MacBook Neo. Устройство получило 13-дюймовый дисплей Liquid Retina с высокой яркостью, процессор Apple A18 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Среди преимуществ выделяются компактность, высокая автономность и качественная акустика.

В подборку вошли модели разных производителей

Третье место досталось Xiaomi RedmiBook 14 (2024) с 14-дюймовым экраном 2,8K и частотой 120 Гц, процессором Intel Core 5 220H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Отмечается высокая автономность и сбалансированные характеристики.

Также в список вошли Lenovo LOQ 15IAX9E и Huawei MateBook 14 (2024), которые предлагают хороший баланс между производительностью, портативностью и ценой.