В Воскресенке на местном предприятии появятся 100 новых рабочих мест

На предприятии «ТЕХНОНИКОЛЬ Воскресенск» производятся битумные и битумно-полимерные материалы, предназначенные для гидро- и пароизоляции. Здесь же выпускают самоклеящиеся материалы для кровли и не только.

Завод нацелен на планомерное расширение, и в ближайшее время здесь будет запущена пятая линия для производства кровельных материалов. К слову, самую первую запустили больше двадцати лет назад – в июне 2003 года.

По словам генерального директора предприятия, новая линия начнет работать уже в октябре текущего года. Также Шатмурат Гимранов отметил, что в «ТЕХНОНИКОЛЬ Воскресенск» за последние годы удалось реализовать несколько крупных проектов. Для дальнейшего развития на заводе в течение двух лет примут еще сотню новых сотрудников. А пока что здесь работает 197 человек.

Глава г.о. Воскресенск Алексей Малкин, в свою очередь, подчеркнул, что появление новых рабочих место особенно важно для местных жителей. Впрочем, как и помощь, оказываемая руководителям предприятий:

«Мы помогаем руководству с приобретением земли, техническими вопросами. Также совместно решаем общегородские задачи», – заявил секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Также в текущем году реализуется крупномасштабный инвестиционный проект по строительству завода, ориентированного на производство энергосберегающих теплоизоляционных материалов.