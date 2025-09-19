В Выборге за сутки выпало почти 50% сентябрьских дождей

В Выборге продолжались интенсивные осадки как в четверг, так и в течение ночи на пятницу. По словам Михаила Леуса, ведущего эксперта центра «ФОБОС», ночная гроза 19 сентября принесла городу количество осадков, равное половине месячной нормы.

Согласно информации, полученной к 6 часам утра, метеорологи Выборга зафиксировали 33 мм выпавших осадков, что составляет 49% от среднемесячного показателя сентября. Таким образом, был побит суточный рекорд по объему дождей.

Прошлый максимум для 19 сентября был зарегистрирован в 2007 году (30 мм). «Фонтанка» публиковала кадры затопленных улиц Выборга: в некоторых местах вода доходила автомобилям до колес.

Минувшей ночью проливные дожди затронули сразу несколько районов в западной части Ленинградской области. Сегодня в северо-западной части региона ожидаются кратковременные дожди, которые увеличат количество небесной влаги еще на 1-3 мм, поэтому окончательное значение нового рекорда для Выборга будет известно после 21 часа.

Ранее метеоролог предупредила жителей Подмосковья о резком похолодании и первых заморозках.