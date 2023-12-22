В жилом доме под Смоленском два человека сгорели заживо во сне

Как сообщается в аккаунте МЧС РФ в соцсетях, трагедия разыгралась в квартире жилого жилого дома на 5-м этаже в городе Сафоново Смоленской области. Отсутствие пожарного извещателя стало причиной того, что спасатели приехали на место происшествия не сразу.

Отмечается, что к тому времени огонь распространился на все жилое помещение. В результате возгорания погибли два человека, которые в момент пожара крепко спали.

«Жильцы крепко спали. Разбудить их было некому. Они не установили пожарный извещатель. Прибор среагировал бы на задымление звуком. В огне пожарные МЧС России нашли трех жильцов: один передан медикам, двое, к сожалению, погибли. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали 10 специалистов и три единицы техники», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В настоящее время огонь уже потушен. Экстренные службы устанавливают истинные причины возгорания.