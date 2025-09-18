Вассерман прокомментировал скандал с хиджабами в калужской школе
Вассерман: вопрос хиджабов в школе должны решать педагоги и религиозные деятели
Учебные заведения обладают автономией в установлении дресс-кода для учащихся, однако высказывать недовольство по поводу нетрадиционной одежды — нерационально, полагает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» он высказал свое мнение относительно ситуации в Чубаровской школе, где родители выразили возмущение по поводу появления учениц в хиджабах.
«Сейчас нормы одежды в каждом учебном заведении определяют самостоятельно, могут даже определить, что никаких норм нету. Поэтому я не могу однозначно одобрить или, наоборот, осудить такое ношение. (…) Что касается реакции на него — не знаю. По мне, так возмущаться тем, что кто-то носит непривычную для тебя одежду — это не самый умный способ поведения, хотя я понимаю мотивы таких людей», — прокомментировал Вассерман.
Он также подчеркнул, что исламские традиции не предписывают ношение одежды, полностью скрывающей лицо и тело, акцентируя внимание на скромности. По его мнению, чрезмерное навязывание этих норм детям нецелесообразно.
«Хотя тут я точно не знаю. Я думаю, что на сей счет должны все-таки решать педагоги и религиозные деятели», — заключил Вассерман.
Ранее сообщалось, что калужские родители учинили скандал из-за учениц школы в хиджабах.