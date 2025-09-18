Вассерман прокомментировал скандал с хиджабами в калужской школе

«Сейчас нормы одежды в каждом учебном заведении определяют самостоятельно, могут даже определить, что никаких норм нету. Поэтому я не могу однозначно одобрить или, наоборот, осудить такое ношение. (…) Что касается реакции на него — не знаю. По мне, так возмущаться тем, что кто-то носит непривычную для тебя одежду — это не самый умный способ поведения, хотя я понимаю мотивы таких людей», — прокомментировал Вассерман.