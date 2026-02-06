Вдова, потерявшая мужа и полугодовалого сына в ДТП, заявила о нестыковках в расследовании

Россиянка Екатерина Чернова, потерявшая в автомобильной аварии под Волгоградом мужа и полугодовалого сына, заявила о странностях в расследовании этого дела. Как сообщил портал V1.ru, женщина, находившаяся в машине во время ДТП и помнящая первые минуты после столкновения, категорически не согласна с официальной версией событий.

По словам Черновой, полиция настаивает, что ее муж сам вывел автомобиль на встречную полосу, однако в первоначальных новостных сводках эта информация отсутствовала. Женщина уверена, что ее супруг не мог быть виновником аварии.

«Мы с семьей возвращались домой после отпуска в Чебоксарах, я в этот момент спала и не видела удара. Когда очнулась, муж и ребенок еще были живы. Второго участника ДТП я даже и не видела. Хоть везде говорят и пишут, что это был КАМАЗ, но ни в одной новости его даже нигде не выложили», — рассказала россиянка.

Особые вопросы у родных вызвали действия медицинских работников на месте происшествия. По словам девушки, первое время после аварии ее муж был жив, ему наложили бинт на голову. Однако пострадавшего не эвакуировали около получаса, после чего констатировали его смерть.

Полугодовалого сына, как утверждает Чернова, медики ввели в искусственную кому, хотя сначала сообщили ей, что ребенок впал в кому сам. Врачи объяснили это отсутствием детской реанимации на месте.

Ключевым доказательством могли стать записи с видеорегистратора, который, по словам девушки, некоторое время работал после аварии. Однако в полиции заявили, что карта памяти из устройства «лопнула». По этой причине восстановить кадры невозможно.

Уголовное дело о смертельном ДТП, унесшем две жизни, до сих пор не закрыто, а семья погибших продолжает добиваться расследования всех обстоятельств трагедии.

