«Спас из горящей иномарки»: бывший вагнеровец, участвовавший в СВО, стал героем в Нижнем Тагиле

ДТП произошло 4 февраля на Восточном шоссе. Водитель иномарки Mazda Familia после удара потерял сознание и оказался заблокирован в салоне. Антонов, по его словам, действовал на подсознательном уровне: открыл двери и вытащил пострадавшего из пылающей машины.

Используя навыки, полученные на курсе первой помощи, мужчина диагностировал у водителя скальпированную рану, промыл ее водой из собственной бутылки и остановил кровотечение.

Россиянин оставался с пострадавшим, наблюдая за его состоянием, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Тем временем другие водители с помощью лопат и огнетушителей потушили возгорание автомобиля.

Как выяснилось позже, Антонов и его жена оказались на месте происшествия совершенно случайно, свернув с обычного маршрута. Сам спаситель считает, что это была судьба.

Антонов является бывшим бойцом штурмовой группы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», где проходил специальную подготовку, включая курс оказания первой помощи. Два года назад он вернулся со специальной военной операции (СВО) и сейчас ведет занятия по начальной военной подготовке для детей.

