Вебинар по земельно-имущественным отношениям пройдет в Подмосковье на следующей неделе

В следующую среду в Подмосковье пройдет очередной вебинар по земельно-имущественным отношениям, сообщили в областном Минимущества. Такие консультации проводятся раз в две недели, напомнили в ведомстве.

На вебинарах можно узнать о том, как получить разрешение на использование земельного участка и выписку из реестра, о переводе земель частной собственности в иные категории, а также о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование и информацию об объектах недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду. Также специалисты расскажут о типовых ошибках пользователей при подаче документов на какую-либо земельную госуслугу.

Слушатели онлайн-мероприятия смогут задавать интересующие их вопросы. Записаться на вебинар можно через госуслуги в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что оформить участок под нестационарный торговый объект можно будет в электронном формате.



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