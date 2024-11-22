Вечерний рейд провели на станции Мамонтовская

На станции Мамонтовская в вечерне время провели рейд, целью которого стало привлечение внимания к выполнению общепринятых правил безопасности вблизи ж/д путей.

В мероприятии приняли участие представители администрации Городского округа Пушкинский, сотрудники транспортной полиции на ж/д станции Сергиев Посад и административно-пассажирской инспекции. Участники рейда подходили к пассажирам, чтобы пообщаться с ними. Они рассказывали им о важности соблюдения правил при переходе путей.

Участники рейда специально подходили к пассажирам разного возраста. Людям раздали памятки, в которых собраны основные правила: движение возможно после включения разрешающего сигнала для перехода в специально установленных местах. Важно быть максимально собранными и убрать предметы, которые могут отвлекать внимание, например, наушники и капюшоны.

Пассажиров призывали передавать эту информацию близким и родным, в первую очередь несовершеннолетним.