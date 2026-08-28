Вейпы исчезнут с остановок, а мигрантам ускорят медосмотр: 5 главных законов сентября, которые затронут каждого

С 1 сентября в России вступает в силу ряд законов, направленных на усиление контроля за мигрантами и поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер написал в своем канале, что срок обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан сокращается в три раза. Федеральная налоговая служба получит возможность быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму. Также расширяется эксперимент по внедрению дополнительных мер контроля за мигрантами.

В сентябре вступят в силу и другие законы: о запрете продажи вейпов, сигарет и прочей табачной продукции на остановках общественного транспорта, об усилении трудовых гарантий для участников СВО, о подтверждении страниц некоммерческих организаций в социальных сетях и о введении единой системы учета платежных карт.