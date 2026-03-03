Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических программах для «обхода блокировок»

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей региона о новых мошеннических программах якобы для обхода блокировок и ускорения сервисов.

Так, аферисты предлагают жителям скачать и установить программы, которые «помогают ускорить замедленные сервисы» или «обойти блокировки». Для этого нужно перейти по предложенной ими ссылке.

В действительности это уловки, с помощью которых мошенники распространяют вредоносные файлы и фишинговые ссылки. После установки таких программ они получают доступ к личным сообщениям и банковским приложениям жертвы.

Чтобы защитить себя и близких, следует помнить, что скачивать программы и приложения из неофициальных источников опасно. Также рекомендуется использовать в сети сложные пароли. Не рекомендуется связывать пароли с личной информацией.

