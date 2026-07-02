Верховный суд ломает «схему Долиной»: спасет ли новый вердикт тысячи покупателей жилья и уже обманутых

Верховный суд России расставил новые акценты в спорах вокруг купли-продажи жилья, опираясь на резонансное разбирательство по поводу квартиры певицы Ларисы Долиной. Высшая инстанция четко заявила: внутренние мотивы продавца, о которых покупатель не знал, не могут служить поводом для отмены сделки. Эксперт по рынку недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» раскрыл, сколько подобных дел сейчас зависло в судах по стране и почему это решение может стать переломным.

Юридические качели вокруг сделок с квадратными метрами продолжают раскачиваться, но теперь у участников рынка появился новый ориентир. Верховный суд фактически пресек практику, когда продавец, уже получив деньги и передав ключи, пытался аннулировать договор, ссылаясь на собственное заблуждение относительно целей покупателя.

Как пояснил Дмитрий Ракута, логика ВС выглядит здравой: невозможно перекладывать на приобретателя ответственность за то, куда и как продавец распорядится вырученными средствами, особенно если нотариус зафиксировал дееспособность сторон на момент подписания бумаг.

По словам эксперта, количество исков, построенных на подобных основаниях, уже перевалило за три тысячи по всей России. Эта цифра, по его оценке, делает проблему системной. Рынок замер в ожидании, как теперь местные суды применят новую установку: надежда на справедливое разрешение споров есть, но говорить о поголовном пересмотре дел преждевременно.

Особую остроту ситуации придает ипотечный фактор. Ракута напомнил, что многие покупатели задействовали кредитные средства, и отмена сделки задним числом превращалась для них в финансовую катастрофу. Добросовестный приобретатель, прописанный в Гражданском кодексе, по факту долгое время оказывался беззащитным, несмотря на букву закона. Новый вердикт ВС призван восстановить этот баланс, однако пока рано бить в фанфары.

Спикер сделал важную оговорку: мошеннические схемы полностью не обезврежены. Преступники продолжают находить уязвимые места, и полностью полагаться на одну лишь судебную практику было бы опрометчиво. Рынок недвижимости остается полем, где бдительность и юридическая грамотность покупателя по-прежнему стоят на первом месте, даже несмотря на обнадеживающие сигналы из Верховного суда.