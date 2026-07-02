Серов опроверг слухи о проблемах со здоровьем

75-летний Александр Серов возмутился слухами о своем здоровье, которые появились в некоторых СМИ. Утверждалось, что певец вынужден отменять концерты из-за запрета врачей на длительные перелеты. Артист на эту информацию отреагировал резко.

В интервью «Аргументам и фактам» Серов заявил, что его «хотят ухандохать», и обвинил в этом молодежь.

«Такая манера сейчас у молодежи — искать болячки у старшего поколения и наплевательски относиться к нам», — сказал артист.

Он подтвердил, что действительно прошел полное исследование сосудов, но сделал это в профилактических целях.

Напомним, телеграм-канал Mash ранее сообщил, что Серов отказывается от выступлений в Таиланде из-за высокого риска тромбоза. Отмечалось, что артист ограничился концертами в Росии.

Ранее стало известно, по какой причине госпитализировали народного артиста СССР Владимира Спивакова.