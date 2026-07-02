Битва за выживание в жару: французы массово разносят прилавки с вентиляторами

На фоне экстремальных температур одна из крупных торговых сетей объявила о снижении цен на дефицитную климатическую технику, сообщает BFMTV . Это решение привело к неконтролируемому наплыву покупателей, массовым потасовкам и серьезным повреждениям торговых залов, поскольку люди пытались любыми способами спастись от удушающего зноя.

Нынешнее лето проверяет европейские страны на прочность, и Франция оказалась в эпицентре погодного кризиса. Ситуация накалилась до предела в окрестностях столицы, где рядовой поход за покупками превратился в жесткое противостояние. Объявление о распродаже приборов для охлаждения воздуха вызвало небывалый ажиотаж. Потенциальные клиенты начали собираться у дверей супермаркетов за несколько часов до начала работы, формируя огромные очереди.

После открытия дверей сдерживать толпу оказалось невозможно. Потоки людей хлынули внутрь, сметая защитные ограждения и персонал. В погоне за дефицитным товаром покупатели начали отбирать коробки друг у друга, что мгновенно переросло в локальные погромы. Стеллажи были опрокинуты, а витрины разбиты. За считаные минуты полки с кондиционерами и вентиляторами полностью опустели.

Подобное поведение обусловлено критической ситуацией в стране. Согласно официальным данным, жертвами аномальных температурных показателей во Франции уже стали более 1000 человек. Высокие градусы удерживаются как днем, так и ночью, превращая городские квартиры в раскаленные коробки.

Эксперты предупреждают, что нынешние катаклизмы — это лишь начало масштабных изменений. В Всемирной организации здравоохранения сложившуюся обстановку назвали генеральной репетицией перед будущими климатическими вызовами. Согласно прогнозам метеорологов, последующие летние периоды на континенте будут еще более суровыми, а значит, спрос на системы охлаждения продолжит расти, требуя от торговых сетей новых подходов к безопасности.