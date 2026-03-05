Весенние тренды: как не ошибиться с выбором букета к 8 Марта

Приближение Международного женского дня традиционно провоцирует ажиотаж на цветочном рынке, заставляя покупателей метаться между проверенной классикой и желанием преподнести нечто оригинальное. Пока одни охотятся за первыми партиями голландских луковичных, профессионалы индустрии советуют расширить горизонты планирования. Флорист из Наро-Фоминска Светлана Будникова в беседе с REGIONS выразила уверенность, что за рамками привычных стандартов скрываются настоящие фавориты, способные радовать глаз свежестью до четырнадцати дней.

Безусловными лидерами весеннего хит-парада остаются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, прочно ассоциирующиеся с пробуждением природы. Однако в погоне за символизмом многие забывают о практичности и эстетике альтернативных вариантов. Эксперт призывает разрушать устаревшие стереотипы, которые мешают по достоинству оценить, например, гвоздику. В современной флористике этот цветок давно избавился от статуса «официального» или траурного благодаря невероятной палитре оттенков и появлению изящных кустовых сортов. По словам Будниковой, такие растения выглядят в композициях очень достойно и обладают завидной жизнеспособностью, хотя предубеждения зачастую оказываются сильнее логики.

Еще одним теневым фаворитом сезона выступает альстромерия. Ее ценят за легкость, обилие расцветок и феноменальную стойкость в вазе. Специфический вид стеблей, который иногда смущает покупателей, легко корректируется профессиональными приемами. Чтобы композиция не казалась «голой», флорист рекомендует использовать дополнительный декор:

ветки ароматного эвкалипта для придания объема;

ажурный аспарагус, создающий эффект зеленого облака;

сочетание тюльпанов с гиацинтами для игры текстур.

Для тех, кто стремится уйти от шаблонов и подчеркнуть индивидуальность подарка, актуальным решением станут моно-букеты из альстромерии или композиции в пастельных тонах из кустовой гвоздики — именно это направление считается пиком европейской моды последних лет. Светлана Будникова подчеркивает, что красота не обязательно должна быть дорогой или предсказуемой. Часто самым удачным выбором оказывается именно то растение, о котором изначально не задумывались, но которое в итоге превосходит конкурентов и по внешнему виду, и по продолжительности жизни.

