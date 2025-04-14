Ветеринар Шеляков назвал причины ненужности пробуждения питомцев, ели они «бегут» или «плачут» во сне

По словам ветеринарного врача Михаила Шелякова, если собака или кошка куда-то «бежит» во сне, — с ней все хорошо, тем не менее будить животное в указанный момент не следует. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что быстрый сон сопровождается сновидениями и двигательной активностью: вращаются глазные яблоки, дергаются лапы, собака скулит, а пробуждение в указанной фазе является для животного стрессовым моментом.

По мнению ветеринара, опасность страшных снов у животных — в сосудистых нарушениях. И инсульт или инфаркт нередки во время отдыха. В этих случаях ветеринарные врачи могут назначать успокоительные, седативные препараты для животных.

Ранее подмосковные ветеринары предупредили о рисках падения животных из окон.