Подмосковные ветеринары предупредили о рисках падения животных из окон

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области предупредили жителей о том, что с потеплением учащаются случаи падения домашних животных из окон.

Чаще всего кошки выпадают из окон квартир, в которых не установлены защитные сетки. В результате животные могут получить серьезные травмы, в том числе переломы, ушибы внутренних органов, черепно-мозговые травмы.

В ведомстве подчеркнули, что после падения из окна животное обязательно надо показать ветеринару: внешне питомец может выглядеть здоровым, но у него могут быть скрытые повреждения.

Москитные сетки не являются надежной защитой для домашних животных. Ветеринары рекомендуют устанавливать специальные сетки «антикошка». Они имеют усиленную конструкцию и изготовлены из прочных материалов.

Кроме того, очень важно не проветривать помещение, открывая окно вертикально. Откидная створка создает опасный треугольник, в котором животное может застрять, серьезно повредить органы и даже умереть.

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о спасении кошки, которая застряла на автомобильном мосту.