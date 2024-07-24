Ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья исследовали почти сто тысяч фруктов, ягод и бахчевых

За шесть месяцев 2024 года специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов, ягод и бахчевых, представленных на рынках и ярмарках, на различные показатели: радиометрический контроль, дозиметрия, содержание нитратов, органолептика. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В результате, около 950 килограммов продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что исследования проводятся государственными лабораториями, в том числе передвижными. Жителям региона напомнили, что фрукты и другую продукцию лучше покупать только в проверенных локациях, чтобы исключить риски для здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.