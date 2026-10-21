Видео из аэропорта стоило россиянке депортации с Бали

Российскую туристку депортировали с Бали из-за съемки в аэропорту

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Российскую туристку Юлию депортировали с Бали из-за одного действия в аэропорту — она записала видео на телефон. Об этом она рассказала в личном блоге.

По словам женщины, она прилетела на остров с подругой. Та прошла паспортный контроль раньше, а Юлия застряла в огромной очереди. После 40 минут ожидания она поняла, что впереди еще минимум полтора часа. Тогда она достала телефон, открыла мессенджер и записала подруге короткое видео — показать, что все еще стоит в очереди, и попросить подождать. Это длилось несколько секунд.

После этого, по ее словам, начался настоящий кошмар. Женщину увели сотрудники полиции, забрали загранпаспорт и сообщили, что депортируют в Россию.

Юлия призналась, что до сих пор в шоке. Позже она узнала: почти во всех аэропортах Бали нельзя снимать, так как они считаются режимными объектами. Туристка призвала соотечественников не повторять ее ошибку. Так что перед поездкой стоит изучить не только правила въезда, но и местные запреты.

Ранее стало известно, что россияне бросили Таиланд и Бали ради Филиппин.

Актуально

Читайте также

Минстрой объяснил, при каком долге могут перекрыть свет и воду

Минстрой объяснил, при каком долге могут перекрыть свет и воду

Популярный сибирский курорт взвинтит цены для туристов

Популярный сибирский курорт взвинтит цены для туристов

Народная программа: более 700 новых дошкольных мест появится в Ленинском округе

Народная программа: более 700 новых дошкольных мест появится в Ленинском округе

Сработала рамка в магазине: юрист объяснил, может ли охранник досмотреть вашу сумку

Сработала рамка в магазине: юрист объяснил, может ли охранник досмотреть вашу сумку

В Подмосковье и еще трех регионах России пресекли хищение выплат участникам СВО

В Подмосковье и еще трех регионах России пресекли хищение выплат участникам СВО

Шифровка из Наро-Фоминска: загадочная «Жужжалка» переполошила радиолюбителей новым кодом

Шифровка из Наро-Фоминска: загадочная «Жужжалка» переполошила радиолюбителей новым кодом

«Я не понимаю, что я тут делаю»: обвиняемый в стрельбе по собаке потребовал закрыть дело

«Я не понимаю, что я тут делаю»: обвиняемый в стрельбе по собаке потребовал закрыть дело

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

Не индексацией единой: в Госдуме напомнили о персональных надбавках до конца 2026 года

Не индексацией единой: в Госдуме напомнили о персональных надбавках до конца 2026 года

Бочки, шланги и автоматика: как правильно слить воду перед холодами и не загубить трубы

Бочки, шланги и автоматика: как правильно слить воду перед холодами и не загубить трубы

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Добавьте mosregtoday.ru в избранное