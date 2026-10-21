Видео из аэропорта стоило россиянке депортации с Бали

Российскую туристку Юлию депортировали с Бали из-за одного действия в аэропорту — она записала видео на телефон. Об этом она рассказала в личном блоге.

По словам женщины, она прилетела на остров с подругой. Та прошла паспортный контроль раньше, а Юлия застряла в огромной очереди. После 40 минут ожидания она поняла, что впереди еще минимум полтора часа. Тогда она достала телефон, открыла мессенджер и записала подруге короткое видео — показать, что все еще стоит в очереди, и попросить подождать. Это длилось несколько секунд.

После этого, по ее словам, начался настоящий кошмар. Женщину увели сотрудники полиции, забрали загранпаспорт и сообщили, что депортируют в Россию.

Юлия призналась, что до сих пор в шоке. Позже она узнала: почти во всех аэропортах Бали нельзя снимать, так как они считаются режимными объектами. Туристка призвала соотечественников не повторять ее ошибку. Так что перед поездкой стоит изучить не только правила въезда, но и местные запреты.

Ранее стало известно, что россияне бросили Таиланд и Бали ради Филиппин.