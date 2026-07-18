Видеозвонок в форме и ₽34,5 млн в руках курьеров: как 74-летнюю москвичку развели за неделю

Московская пенсионерка за неделю передала мошенникам более ₽34,5 млн, поверив в легенду о «казначейской ячейке». Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, 74-летняя женщина получила сообщение о некой задолженности и перешла по ссылке, после чего ей пришло уведомление о входе в личный кабинет на портале госуслуг с номерами для связи.

Позвонив по ним, она попала к лжеспециалистам, которые заявили, что на ее имя оформлены кредиты. Убедив москвичку, что держат ситуацию под контролем, аферисты объяснили, как установить мессенджер, где на связь вышел якобы представитель силовых структур. Он общался по видео, был в форме и показал служебное удостоверение. Запугав женщину уголовным преследованием, он велел ей поместить все сбережения в «специальную казначейскую ячейку», но для этого требовалось назвать точную сумму. Пенсионерка рассказала обо всех счетах и наличных, после чего по инструкции мошенников в течение недели снимала деньги и передавала их курьерам. Общий ущерб превысил ₽34,5 млн. Расследование хищения контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.