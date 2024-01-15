Вильфанд анонсировал надвигающееся на Россию глобальное аномальное потепление
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Большая часть европейских регионов РФ, помимо северо-западной части страны, начиная с 15 января ждет массовое потепление, проинформировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Со слов синоптика, превышение температурных норм для данного периода дойдет до минимум 4 градусов по Цельсию.
«С понедельника на большей части европейской России ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и в Северо-Кавказский федеральный округ. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ. Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Со слов специалиста, данное колебание январский температурных показателей обусловлено перемещением воздушных масс с запада на восток, восстанавливающих зональный погодный процесс.
«В сравнении с морозными выходными общее повышение температуры дойдет до 25 градусов», - добавил Вильфанд.