Вильфанд анонсировал надвигающееся на Россию глобальное аномальное потепление

«С понедельника на большей части европейской России ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и в Северо-Кавказский федеральный округ. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ. Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса», — цитирует Вильфанда ТАСС.