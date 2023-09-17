Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию вернется летняя погода

Уже на следующей неделе в Центральной России потеплеет до 25 градусов по Цельсию. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, небольшое похолодание в столичном регионе, пришедшее в минувшую пятницу вечеров, ко второй половине следующей недели сменится настоящим летним теплом. Поэтому пока рано прятать в шкаф шорты и майки.

«Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на 5-6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», - сказал Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что подобный теплый погодный фон примерно на три градуса выше сентябрьской нормы для европейской части России. Осадков пока не прогнозируется.