Владельцы авто из Казахстана получают доначисления утильсбора от ФТС

Новая волна доначислений связана с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять случаи неправильного оформления документов при ввозе транспортных средств. Об этом в интервью Autonews сообщил автоюрист Юрий Капштык.

В последние месяцы владельцы автомобилей, ввезенных из Казахстана, начали получать уведомления о доначислении утилизационного сбора. Федеральная таможенная служба усилила проверки, применяя автоматизированные системы анализа данных.

В результате под подозрение подпадают даже добросовестные автовладельцы, приобретавшие машины через посредников или официальные автосалоны. Суммы дополнительных начислений варьируются от десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. При этом ряд владельцев заявляют, что транспорт был растаможен в полном соответствии с законом, а предъявленные требования стали для них неожиданностью.

Юрист советуют владельцам автомобилей из стран ЕАЭС тщательно проверять документы на транспорт и сохранять копии всех таможенных бумаг. В случае получения уведомления от ФТС рекомендуется не производить оплату до получения правовой оценки и при наличии оснований оспаривать доначисление в судебном порядке.

