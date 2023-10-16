Владимир Путин рассказал о значимости спорта в его жизни
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Президент признался, что понятия не имеет, как бы сложилась его судьба, если бы не увлечение спортом. Об этом также пишет RT.
Политические деятели вне рабочего времени ведут практически такую же жизнь, как и обычные люди. Например, Владимир Путин, как выяснилось, все еще продолжает тренироваться. К счастью, как он отметил, на это находится время.
Но если в детстве российский лидер не пристрастился бы к спорту, то его жизнь, возможно, сложилась бы иначе. По крайней мере, сам Путин не может предположить, какой бы она была.
По словам президента РФ, в детстве у него было много свободного времени для того, чтобы проводить его во дворе. И спорт, по его мнению, воспитывает. Скорее даже не важно, каким именно видом физической активности заниматься, важнее просто уделять этому много внимания.