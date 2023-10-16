Владимир Путин рассказал о значимости спорта в его жизни

Президент признался, что понятия не имеет, как бы сложилась его судьба, если бы не увлечение спортом. Об этом также пишет RT .

Политические деятели вне рабочего времени ведут практически такую же жизнь, как и обычные люди. Например, Владимир Путин, как выяснилось, все еще продолжает тренироваться. К счастью, как он отметил, на это находится время.

Но если в детстве российский лидер не пристрастился бы к спорту, то его жизнь, возможно, сложилась бы иначе. По крайней мере, сам Путин не может предположить, какой бы она была.

По словам президента РФ, в детстве у него было много свободного времени для того, чтобы проводить его во дворе. И спорт, по его мнению, воспитывает. Скорее даже не важно, каким именно видом физической активности заниматься, важнее просто уделять этому много внимания.