Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

Super: Гомес призналась, что из-за электронной сигареты у нее изменился голос

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

34-летняя американская певица Селена Гомес откровенно рассказала о последствиях своей вредной привычки, пишет Super.

Селена призналась, что из-за курения электронной сигареты ее голос изменился и уже не станет прежним. По словам певицы, бросить курить оказалось очень сложно. Она подчеркнула, что зависимость формируется быстро, а избавиться от нее трудно.

«Я просто хотела сказать: если вы только начинаете [курить] — это того не стоит. Это так глупо, что из‑за этого изменился мой голос», — заявила Гомес.

Помимо темы голоса, Селена затронула и больную тему рождения ребенка. Она сообщила, что не может выносить ребенка из-за медицинских противопоказаний. Однако это не отменяет ее желания стать матерью.

Гомес рассматривает два пути: усыновление или суррогатное материнство. Певица не стала вдаваться в подробности своего здоровья, но дала понять, что вопрос материнства для нее важен и она ищет возможные варианты.

Ранее певица Селена Гомес ответила на просьбы вернуть образ 2016 года.

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