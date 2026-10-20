Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

Селена призналась, что из-за курения электронной сигареты ее голос изменился и уже не станет прежним. По словам певицы, бросить курить оказалось очень сложно. Она подчеркнула, что зависимость формируется быстро, а избавиться от нее трудно.

«Я просто хотела сказать: если вы только начинаете [курить] — это того не стоит. Это так глупо, что из‑за этого изменился мой голос», — заявила Гомес.

Помимо темы голоса, Селена затронула и больную тему рождения ребенка. Она сообщила, что не может выносить ребенка из-за медицинских противопоказаний. Однако это не отменяет ее желания стать матерью.

Гомес рассматривает два пути: усыновление или суррогатное материнство. Певица не стала вдаваться в подробности своего здоровья, но дала понять, что вопрос материнства для нее важен и она ищет возможные варианты.

Ранее певица Селена Гомес ответила на просьбы вернуть образ 2016 года.