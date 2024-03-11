Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский проинформировал в своем аккаунт е в соцсетях об ликвидации уже четвертого по счету американского танка Abrams.

По его словам, это произошло на Авдеевском направлении возле поселка Бердычи. Там же были уничтожены и первые три хваленые вражеские бронемашины.

«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams под Авдеевкой», — говорится в публикации.

Кимаковский добавил, что американская боевая машина ВСУ была подбита российскими бойцами метким выстрелом из противотанкового гранатомета. Вместе с Abrams уничтожен и его экипаж, уточнил он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.