Власти Крыма впервые прокомментировали беспрецедентную ночную атаку украинских дронов на Крым

Ранее в соцсетях появилась информация о множественных взрывах в небе над Крымом и Севастополем. Очевидцы сообщали об украинских БПЛА в разных частях полуострова и в небе над Севастополем.

Комментируя происходящее, советник главы Крыма Олег Крючков призвал крымчан не поддаваться панике и сохранять спокойствие.