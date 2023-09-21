Власти Крыма впервые прокомментировали беспрецедентную ночную атаку украинских дронов на Крым
Фото: [ITAR-TASS]
Власти Крыма призвали жителей российского полуострова сохранять спокойствие и бдительность.
Ранее в соцсетях появилась информация о множественных взрывах в небе над Крымом и Севастополем. Очевидцы сообщали об украинских БПЛА в разных частях полуострова и в небе над Севастополем.
Комментируя происходящее, советник главы Крыма Олег Крючков призвал крымчан не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
«Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО — отойдите от окон. Официальная информация будет позже», — написал Крючков в своем аккаунте в соцсетях.