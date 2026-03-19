Вместо горелок — купить яхту? Директор фирмы «сэкономил» на оборонзаказе и сел на пять лет

Руководитель коммерческой структуры приговорен к пяти годам колонии за хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Фигурант дела признан виновным в махинациях при исполнении контракта на обеспечение воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции, многотопливными горелками. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

С началом СВО остро встал вопрос обустройства полевых лагерей, что подразумевало оснащение личного состава автономными отопительными приборами. Предприниматель взял на себя обязательства по поставке необходимого оборудования. Получив от заказчика аванс в размере более 53,7 млн рублей, злоумышленник не исполнил условия сделки.

Деньги были потрачены нецелевым образом: лишь треть суммы (около 30%) была направлена производителю для видимости работы, тогда как оставшаяся часть была похищена. В результате контракт оказался под угрозой срыва, а военные недополучили критически важное имущество.

