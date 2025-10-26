Внезапная боль в животе может закончиться смертью

Житель Великобритании Дилан Томас, многодетный отец, внезапно почувствовал сильнейшую боль в брюшной полости. Сначала он списал неприятные ощущения на некачественную еду или напитки, но боль не утихала, и мужчина продолжил обычные домашние дела, пишет «РГ» со ссылкой на Mirror.

Когда боли стали невыносимыми, Дилан обратился в медицинский центр. Врачи диагностировали острый панкреатит с осложнением воспалением слизистой оболочки желудка. Состояние пациента ухудшалось быстро, и его пришлось вводить в искусственную кому.

Приходя в сознание, мужчина описал переживаемые страдания как непрерывную жгучую боль в левом верхнем отделе живота. Он успел поделиться своим опытом в социальных сетях, но спустя три недели скончался.

Родные Дилана подчеркнули, что трагический исход мог быть ускорен сочетанием вредных привычек — употребления алкоголя и неправильного питания. Случай служит предупреждением о том, как опасно игнорировать внезапные боли в животе.

