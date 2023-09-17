Водитель фуры трагически погиб в ДТП на Симферопольском шоссе в районе Подольска

Водитель фуры погиб в ДТП на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Инцидент произошел в районе Подольска. Факт гибели мужчины на подмосковной трассе днем в воскресенье, 17 сентября, подтвердили в управлении МВД РФ по Московской области.

В главке пояснили, что управлявший большегрузом водитель, по предварительным данным, потерял бдительность на дороге, догнал впереди идущую фуру и протаранил ее. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда медиков.

«В 14.00 на 32-м километре трассы [при движении] в сторону Москвы произошло ДТП. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с двумя грузовыми авто. В результате аварии он погиб», — рассказали «Подмосковье Сегодня» в полиции.

В районе ДТП в считанные минуты образовался автомобильный затор длинною в почти 10 километров. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняя все подробности произошедшего.