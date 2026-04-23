Водитель такси облил пассажирку перцовкой из-за просмотра сериала

В Москве произошел инцидент с участием водителя такси и его пассажирки — мужчина преследовал клиентку и применил против нее перцовый баллончик. Об этом сообщил телеграм-канал «Плохие новости 18+».

Конфликт зародился еще в салоне автомобиля. Женщина скрашивала поездку просмотром сериала на мобильном телефоне, причем звук шел через встроенный динамик, без использования наушников. Водителю-иностранцу такое поведение показалось проявлением неуважения. Ближе к концу маршрута он начал дозваниваться в службу поддержки сервиса, чтобы официально зарегистрировать этот случай.

Пассажирка отказалась участвовать в выяснении обстоятельств и пошла в сторону дома, однако таксист не собирался оставлять ее в покое. Мужчина выбежал из автомобиля и последовал за женщиной, не прекращая звонить в техподдержку. Клиентка просила его перестать ее «прижимать» во время ходьбы — в ответ на это водитель напал на нее и распылил содержимое перцового баллончика.

