Водителям Подмосковья напомнили о необходимости начать подготовку автомобиля к зиме

В частности, автовладельцев призвали заменить летнюю резину на зимнюю, потому что при более низких температурах летние шины теряют свою эластичность. Это, в свою очередь, может привести к аварийной ситуации. Помимо этого, водителям нужно зарядить аккумулятор, залить незамерзайку, проверить исправность тормозных колодок, дворники, масло, фильтр и охлаждающую жидкость, а также смазать замки и уплотнители дверей и поставить новые свечи. В багажник автолюбителям советуют положить скребок для стекол и щетку, запасную незамерзайку, лопату с коротким черенком и буксировочный трос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.