Военкоры показали кадры, как Азербайджан наносит удары по российским миротворцам в Карабахе

Армия Азербайджана, несмотря на заверения официального Баку в том, что он не наносил удары по российскому миротворческому контингенту в Карабахе, на самом деле во всю обстреливала расположения миротворцев.

На это прямо указали российские военкоры Юрий Котенок и Александр Коц. В подтверждение своих слов, журналисты опубликовали в соцсетях соответствующие видеокадры. По из словам, удары по российским миротворцам в Нагорном Карабахе были нанесены 19 и 20 сентября.

«Итого как минимум четыре факта нападения Баку на наших военных, включая атаку на один из постов наблюдения. На случайность явно не спишешь», — написал Котенок.

Указанную информацию подтвердил и Александр Коц, добавив, что армия Азербайджана ударила в Нагорном Карабахе именно по складу российских миротворцев.

Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.