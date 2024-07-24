«Военкоры Русской Весны»: российский БПЛА «Герань» залетел в Румынию и взорвался там, начался пожар

Как передают «Военкоры Русской Весны», в районе 3 часов ночи российские войска при помощи беспилотников атаковали военные цели врага под Одессой. Отмечается, что к настоящему времени прогремели около 10 взрывов в портовом городе Измаил в Одесской области.

При этом, как пишут украинские и румынские СМИ, один российский БПЛА-камидзе «Герань» отклонился западнее Измаила, залетел в Румынию и взорвался там в районе населенного пункта Плауру.

«Жители Румынского села Плауру сообщают о взрыве. По предварительной информации на территорию Румынии залетел и взорвался беспилотник "Шахед-136"», — пишет издание «Страна.ua».

В сети постят видео падения, предположительно, российского беспилотника. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается. На месте падения дрона начался пожар.

Минобороны РФ произошедший инцидент пока никак не прокомментировало.